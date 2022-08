Irã submete ‘resposta escrita’ à proposta da UE para acordo nuclear

O Irã afirmou nesta terça-feira (16) que submeteu uma “resposta escrita” ao que tem sido descrito como um roteiro final para restaurar seu acordo nuclear com potências mundiais. Agência de notícias oficial iraniana, a Irna não revelou detalhes da resposta, mas sugeriu que Teerã não aceitará a proposta mediada pela União Europeia (UE), apesar de alertas de que não haverá mais negociações.

“As divergências são em três questões, para as quais os EUA expressaram sua flexibilidade verbal em dois casos, mas isso deve ser incluído no texto”, relatou a Irna. “A terceira questão está relacionada à garantia de continuidade (do acordo), o que depende do realismo dos EUA.”

Sob a linha dura do presidente Ebrahim Raisi, o Irã vem repetidamente tentando culpar Washington pelo atraso no fechamento de um acordo. Segunda-feira (15) teria sido o prazo final para a resposta de Teerã.

Nabila Massrali, porta-voz da UE para assuntos externos e política de segurança, disse à Associated Press que o bloco recebeu a resposta do Irã na noite desta segunda-feira, 15.

“Estamos estudando (a resposta) e consultando com os demais participantes do JCPOA e os EUA sobre o caminho adiante”, disse ela, usando o acrônimo em inglês para o nome do acordo, Plano de Ação Conjunto Global.

A UE tem servido como intermediária nas conversas indiretas, uma vez que o Irã se recusa a negociar diretamente com os EUA desde que o então presidente Donald Trump retirou o país do acordo de forma unilateral, em 2018.

De Washington, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse que os EUA darão sua própria resposta à UE. “Concordamos, no entanto, com o ponto fundamental da (UE), que é que o que podia ser negociado já foi negociado”, disse Price. Fonte: Associated Press.