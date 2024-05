Brasil e Mundo Irã: resgate dize estar perto do local onde helicóptero com presidemte caiu

Equipes de resgate estão perto do local em que o helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, caiu neste domingo, informou a agência de notícias estatal IRNA. A Cruz Vermelha iraniana, no entanto, negou relatos da mídia de que a aeronave teria sido encontrada.

Autoridades dizem que pelo menos dois passageiros do helicóptero conseguiram entrar em contato com oficiais por telefone. Não há informações sobre mortos ou feridos.

Em publicação no X (antigo Twitter), o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, reiterou os pedidos de oração, mas defendeu que os iranianos não devem ficar “preocupados ou ansiosos”. Segundo ele, as funções de governo continuarão sendo cumpridas normalmente.