Irã: queda de helicóptero que matou presidente ocorreu por condições climáticas, diz relatório - O Liberal

Uma investigação oficial sobre a queda do helicóptero em maio que matou o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e outras sete pessoas concluiu que o acidente foi causado por condições climáticas e atmosféricas desafiadoras, informou a TV estatal iraniana no último domingo, 1º.

O relatório final do Conselho Supremo do Estado-Maior das Forças Armadas apontou que a principal causa da queda do helicóptero foram as condições climáticas complexas da região na primavera, de acordo com a TV estatal.

O relatório também mencionou o aparecimento repentino de uma densa massa de neblina espessa que subiu enquanto o helicóptero colidia com a montanha. Segundo o relatório, não houve sinais de sabotagem nas partes e nos sistemas.

Raisi morreu junto com outras sete pessoas, incluindo seu ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, na queda em uma área montanhosa remota no noroeste do Irã.