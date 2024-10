Irã prepara ataque de mísseis balísticos iminentes contra Israel, alerta autoridade dos EUA

O Irã está se preparando para lançar “iminentemente” um ataque com mísseis balísticos contra Israel, de acordo com um alto funcionário do governo dos EUA, que alertou na terça-feira, 1º de outubro, sobre “consequências severas” caso isso aconteça.

O oficial, que falou à Associated Press sob condição de anonimato para discutir o assunto, disse que os EUA estão apoiando ativamente os preparativos defensivos israelenses.

Isso ocorre depois que o exército israelense alertou as pessoas na terça-feira para evacuar quase duas dúzias de comunidades libanesas na fronteira, horas após anunciar o que disse serem operações terrestres limitadas contra o Hezbollah. Fonte: Associated Press