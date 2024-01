Irã lança satélite como parte de programa criticado pelo Ocidente em meio a tensões regionais

O Irã disse, neste sábado, 20, que conduziu um lançamento de satélite bem-sucedido em sua órbita mais alta até agora – o mais recente de um programa que o Ocidente teme que melhore os mísseis balísticos de Teerã. O anúncio surge em um momento de tensões intensificadas no Oriente Médio, com a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza e em meio à troca de ataques entre Irã e Paquistão.

O satélite Soraya foi colocado em órbita a cerca de 750 quilômetros acima da superfície da Terra com seu foguete Qaem 100 de três estágios, disse a agência de notícias estatal IRNA. O lançamento faz parte do programa espacial da Guarda Revolucionária do Irã, juntamente com o programa espacial civil do Irã, segundo a reportagem.

Os Estados Unidos já disseram anteriormente que os lançamentos de satélites do Irã desafiam uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e apelaram a Teerã para não realizar qualquer atividade que envolva mísseis balísticos capazes de lançar armas nucleares.

As sanções da ONU relacionadas ao programa de mísseis balísticos do Irã expiraram em Outubro passado. Fonte: Associated Press