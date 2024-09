Irã: explosão em mina de carvão deixa mais de 50 mortos e ao menos 20 feridos

Uma explosão em uma mina de carvão no leste do Irã matou pelo menos 51 trabalhadores e feriu outros 20, segundo informações de autoridades locais. Trata-se de um dos piores desastres de mineração na história do país. O número de mortos pode aumentar nas próximas horas, já que outros continuam desaparecidos. A explosão atingiu uma mina de carvão em Tabas, cerca de 540 quilômetros a sudeste da capital, Teerã, na noite de sábado, 21.

Cerca de 70 pessoas estavam trabalhando no momento da explosão. Segundo a televisão estatal, 20 pessoas estavam presas a uma profundidade de 200 metros. As autoridades atribuíram a explosão a um vazamento de gás metano. Esses gases são comuns na mineração, embora medidas de segurança modernas exijam ventilação para proteger os trabalhadores.

O novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pediu que todos os esforços fossem feitos para resgatar os presos e ajudar suas famílias. Ele também afirmou que uma investigação sobre a explosão havia começado.

“Falei com os ministros da saúde, interior e segurança e ordenei que as questões das famílias das vítimas e dos feridos fossem resolvidas rapidamente”, disse Pezeshkian, de acordo com uma declaração de seu gabinete. “Também solicitei que fossem tomadas medidas para evitar a recorrência de tais incidentes, melhorando os padrões de trabalho nas minas do país.”

A indústria de mineração do Irã já foi atingida por desastres antes. Em 2017, uma explosão em uma mina de carvão matou pelo menos 42 pessoas. O então presidente Hassan Rouhani, em campanha antes de ganhar a reeleição, visitou o local na província de Golestan, no norte do Irã, e mineiros furiosos cercaram o SUV em que ele viajava, chutando e batendo em seu veículo blindado.