Irã diz que lançou satélite com sucesso em programa espacial criticado pelo Ocidente - O Liberal

O Irã lançou um satélite ao espaço neste sábado, 14, com um foguete construído pela Guarda Revolucionária paramilitar do país, segundo informações da mídia estatal iraniana. Trata-se do mais recente lançamento do programa espacial feito pelo país, o qual o Ocidente teme que ajude Teerã a avançar em seu programa de mísseis balísticos.

O Irã descreveu o lançamento, que seria o segundo deste tipo, como um sucesso, e imagens divulgadas pela mídia iraniana mostraram o foguete decolando de um lançador móvel.

O lançamento ocorre em meio às tensões no Oriente Médio, com a guerra em andamento entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, durante a qual Teerã lançou um ataque direto sem precedentes de mísseis e drones contra Israel./AP