Irã diz que interromper ofensivas de Israel contra Gaza é única forma de parar guerra

O enviado especial do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmou nesta quarta, 2, que a única forma de parar uma escalada da guerra no Oriente Médio é interromper as ofensivas de Israel contra a Faixa de Gaza, o Líbano e a Síria. “O Conselho de Segurança da ONU precisa intervir”, defendeu Iravani, segundo a agência de notícias turca Andolu Agency.

O iraniano também afirmou que Teerã agiu de acordo com o direito de defesa determinado por regras internacionais e que o ataque de mísseis balísticos “foi necessário e proporcional aos contínuos atos terroristas de Israel”. “O Irã está totalmente preparado para tomar medidas defensivas adicionais, se necessário, para proteger seus interesses legítimos e defender sua integridade territorial”, alertou Iravani.

Mísseis lançados pelo Irã contra Israel – Foto: IRNA

O Irã também acusou os Estados Unidos de ser cúmplice nos ataques de Israel contra regiões do Oriente Médio, afirmando que o país depende do apoio americano militar e político. Hoje, o presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou apoio à Israel, mas pediu que o país não ataque instalações nucleares iranianos, após reunião virtual do G7 para discutir a crise no Oriente Médio.

Os comentários ocorreram em meio a intensificação de ofensivas de Israel em Gaza e no Líbano. Nesta tarde, militares israelenses informaram à Associated Press que oito soldados morreram em batalha contra o Hezbollah, durante a invasão terrestre no sul do Líbano. Os anúncios foram feitos na véspera de Rosh Hashana, o ano novo judaico.

A agência de notícias estatal síria SANA também reportou que um ataque aéreo israelense atingiu um prédio residencial em Damasco, na quarta-feira à noite, matando três pessoas e ferindo pelo menos outras três. Não houve comentários imediatos de Israel, que frequentemente ataca alvos ligados ao Irã ou grupos aliados na Síria, mas raramente reivindica os ataques. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)