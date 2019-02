Irã divulga vídeo mostrando lançamento de míssil de longo alcance

O Ministério da Defesa do Irã publicou um vídeo neste sábado mostrando um suposto lançamento de um novo míssil de cruzeiro com alcance de 1.350 quilômetros (840 milhas). No vídeo de 37 segundos publicado no site do ministério, o lançamento é apresentado de diferentes ângulos, com o projétil atingindo um ponto no deserto.

O Irã tem mísseis com capacidade de até 2 mil quilômetros (1.250 milhas), insuficiente para alcançar o arsenal de Israel ou bases militares dos Estados Unidos na região.

O ministro da Defesa do Irã, o general Amir Hatami, afirmou que o míssil atingiu seu alvo neste sábado, após ter percorrido 1,2 mil quilômetros (745 milhas). Segundo Hatami, a arma é capaz de atingir alvos fixos viajando em baixas altitudes. O Irã costuma anunciar ações e conquistas militares que não podem ser verificadas por órgãos internacionais independentes.

Desde 1992 o país vem desenvolvendo um programa de armas militares para sua autossuficiência, que inclui a produção de morteiros e mísseis. Fonte: Associated Press.