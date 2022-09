Mundo Irã bombardeia grupos militantes curdos no norte do Iraque

O Irã bombardeou grupos militantes da oposição na região semiautônoma do Curdistão, no norte do Iraque, neste sábado. Segundo a mídia estatal, o ataque ocorreu durante protestos pela morte de uma jovem curda sob custódia policial. Nos últimos anos, o Irã tem realizado ataques desse tipo regularmente contra o que diz serem grupos separatistas curdos iranianos escondidos na fronteira noroeste da região curda do Iraque.

Autoridades iranianas disseram que os dissidentes estavam envolvidos em protestos que eclodiram na região curda após o funeral de Mahsa Amini, de 22 anos, em 17 de setembro. Amini foi morta sob custódia policial em Teerã após ter sido detida por supostamente ter violado o rígido código de vestimenta islâmico do país.

Forças de segurança iranianas reprimiram os manifestantes usando gás lacrimogêneo e munição real para dispersar a multidão. Alguns integrantes do grupo entraram em confronto violento com as forças de segurança. As autoridades interromperam o acesso à internet na tentativa de bloquear as redes sociais usadas pelos manifestantes.

Pelo menos 41 pessoas morreram, até agora, nos protestos, segundo a mídia estatal. O número de mortos chegou a pelo menos 30 pessoas, disse o grupo de direitos humanos Anistia Internacional. O governo do Iraque e o da região do Curdistão não comentaram sobre o último ataque iraniano em seu solo. Fonte: Dow Jones Newswires.