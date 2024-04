Irã ameaça responder a eventual retaliação de Israel ‘dentro de segundos’

Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri Kani alertou nesta segunda-feira, 15, que, se Israel promover retaliação pelo ataque iraniano do último sábado, o país persa responderá “dentro de alguns segundos”. Os comentários foram veículos pela imprensa local, ligada ao governo.

Bagheri Kani afirmou que a ofensiva poderia ter sido evitada se os israelenses não tivessem destruído o consulado do Irã em Damasco, na Síria, no começo do mês. Segundo ele, se Israel realizar uma investida dentro do território iraniano, haverá “uma resposta muito mais violenta”.

Autoridades israelenses discutiram os próximos passos no conflito em reunião do gabinete de guerra nesta tarde. Apesar do apelo dos Estados Unidos e aliados para evitarem uma escalada, o chefe das Forças Armadas de Israel, Herzi Halevi, disse que o ataque aéreo iraniano será alvo de uma resposta.