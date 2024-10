Irã ameaça Israel, caso responda ao ataque de mísseis; ofensiva registra três mortes

A Guarda Revolucionária Iraniana acaba de informar que Israel será novamente alvo de ataques, caso responda pela ofensiva de mísseis lançada pelo Irã em território israelense nesta terça-feira. “Se Israel ousar responder, seguirá uma resposta iraniana esmagadora”, escreveu.

Segundo o jornal Israel Hayom, o ataque já registra três vítimas diretas dentro do território israelense.

Mísseis lançados pelo Irã contra Israel – Foto: IRNA

A missão do Irã nas Nações Unidas, descreve o ataque a Israel como uma “resposta legal, racional e legítima” e como resposta pelas mortes de Ismail Haniyeh, líder do Hamas, e Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah.

Os mísseis lançados hoje foram direcionados ao sul e centro de Neguev e fontes da Sky News Arabia relatam explosões perto da base de Ain al-Asad, em Anbar, no Iraque, segundo informações compartilhadas pelo veículo no X, antigo Twitter.

Ainda, segundo a mídia internacional, mísseis caíram no sudoeste de Jerusalém, em meio às tentativas de interceptação. A rádio do exército israelense informa que o tráfego aéreo no Aeroporto de Ben Gurion foi interrompido.

O político israelense Avigdor Lieberman disse que Israel deve atacar o Irã e “bombardear instalações de petróleo, gás e nucleares, e destruir refinarias e barragens”. Citando uma fonte israelense, a Broadcasting Corporation menciona que Israel responderá ao ataque.