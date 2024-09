Irã acusa Israel de buscar guerra ampla e alerta sobre consequências de ataques no Líbano

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, acusou Israel de buscar uma guerra ampla no Oriente Médio e alertou sobre as consequências “perigosas” dos ataques aéreos israelenses no Líbano, nesta segunda-feira, 23. Em fala para representantes da mídia, Pezeshkian disse que, embora Israel insista que não quer uma guerra mais ampla, está tomando medidas que mostram o contrário.

“Eles estão nos arrastando para um ponto onde não queremos chegar. Não há vencedor na guerra. Estamos apenas nos enganando”, alertou. Pezeshkian também disse que o Irã responderá ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, “em um momento e lugar apropriados”.

Hoje, Israel lançou ataques aéreos no Líbano que mataram mais de 270 libaneses e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, gravou uma mensagem para os civis libaneses, pedindo que “saíam do caminho do perigo”. “Assim que nossa operação terminar, vocês poderão voltar em segurança para suas casas”, disse em mensagem gravada.