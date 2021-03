Internação de idosos com mais de 65 anos cai 85% nos EUA após vacinação

Autoridades norte-americanas informaram na quarta-feira, 24, que 502 pessoas com mais de 65 anos foram hospitalizadas por covid-19 na semana que acabou em 13 de março, em comparação com 3.384 na semana que acabou em 9 de janeiro, uma queda de cerca de 85%. Mais de 38 milhões de pessoas nesse grupo, ou quase 70% dos maiores de 65 anos, já receberam ao menos uma dose de uma das três vacinas autorizadas nos EUA, enquanto a vacinação completa já foi aplicada em 43% dessa população.

Especialistas do governo se mostraram esperançosos com os efeitos positivos da vacinação contra a covid-19, que incluem redução no contágio entre profissionais da saúde. “Estamos vendo uma redução significativa no número de visitas às salas de emergências por parte de pessoas com mais de 65 anos, pois essa faixa etária já foi vacinada”, disse Rochelle Walensky, diretora dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC). “Estou entusiasmada com o ritmo da vacinação”, afirmou Walensky. Atualmente, os EUA administram uma média de 2,5 milhões de doses por dia.

O infectologista Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca, apresentou os resultados de dois estudos publicados na revista científica New England Journal of Medicine nesta semana que comprovam a alta eficácia das vacinas no mundo real.

O primeiro analisou a quantidade de casos entre 23.234 membros da equipe de um grande hospital em Dallas, no Texas. Em um período de um mês e meio, entre quase 9 mil funcionários não vacinados houve 234 infecções com coronavírus (2,61%). O estudo registrou 112 casos entre os 6.144 que receberam uma dose (1,82%) e apenas 4 entre os 8.121 completamente vacinados (0,05%). O segundo estudo encontrou uma taxa semelhante de infecções entre os trabalhadores da saúde vacinados em dois hospitais da Califórnia.

Cautela

Questionado se o país finalmente estava dando a tão esperada virada para o fim da epidemia, Fauci foi cauteloso. “Estamos na esquina, mas resta saber se vamos virá-la ou não.” De fato, o impacto das vacinas na curva de contaminação geral ainda não se reflete nos números: os EUA estão estagnados em uma média de 55 mil novos casos registrados por dia. Os especialistas do governo norte-americano culpam as variantes e o rápido levantamento das restrições em muitos Estados. “Enquanto estivermos nesse nível, não acredito que possamos declarar vitória”, alertou Fauci. (Com agências internacionais).