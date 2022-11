Mundo Instagram suspende contas de usuários no mundo todo

Usuários do Instagram relataram que tiveram sua contas bloqueadas ontem. Segundo eles, ao acessar o perfil na rede social, o app direciona para uma tela que informa a suspensão, com informações para recorrer da decisão. O Instagram ainda não explicou o que poderia ter causado o problema.

Segundo o site DownDetector, que monitora atividades em redes sociais, a plataforma registra alta de reclamação desde. A questão pode ter afetado mais de 7 mil usuários em todo o mundo.

Segundo os relatos, não houve aviso ou notificação antes de os perfis serem bloqueados. “Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas”, afirmou um porta-voz da Meta, dona do Instagram. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.