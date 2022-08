Indonésia confirma primeiro caso de varíola dos macacos

A Indonésia confirmou o primeiro caso positivo para varíola dos macacos, segundo divulgaram autoridades do país. O infectado é um jovem de 27 anos que mora na capital, Jacarta, e voltou de uma viagem ao exterior no dia 8 de agosto, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Mohammad Syahril, em coletiva de imprensa.

Segundo o governo da Indonésia, o homem começou a apresentar sintomas cinco dias depois do retorno e testou positivo para varíola na sexta-feira à noite. Agora ele está isolado em casa, disse Syahril.

A Indonésia entrou em estado em alerta para a propagação do vírus desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu para os países aumentarem sua vigilância, quando o Reino Unido passou por um surto da doença, em maio. Antes disso, o vírus da varíola dos macacos era endêmico apenas em países africanos. Fonte: Associated Press.