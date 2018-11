Índice de atividade regional do Fed Filadélfia cai para 12,9; previsão era 20,0

A expansão da atividade em novembro na distrital da Filadélfia do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) foi menor do que a projetada por analistas e mais branda que no mês de outubro, informou há pouco a instituição.

O índice de atividade regional medido pelo Fed Filadélfia caiu de 22,2 em outubro para 12,9 em novembro. O ritmo mais suave surpreendeu os analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires, que previam uma baixa menor, a 20,0. Ainda assim, números acima de zero indicam expansão na comparação com o mês anterior.

Uma das causas da diminuição deste ritmo de atividade está no subgrupo de novas encomendas, que passou de 19,3 em outubro para 9,1 em novembro.

A pesquisa cobre a região que inclui o Estado americano de Delaware e partes de Nova Jersey e Pensilvânia. Fonte: Dow Jones Newswires.