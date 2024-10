Índia diz que chegou a acordo com a China sobre patrulhas militares em região fronteiriça

Índia e China chegaram a um acordo sobre patrulhas militares ao longo de sua fronteira disputada no Himalaia, após um impasse que começou com um confronto em 2020, disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia.

O Secretário de Relações Exteriores Vikram Misri disse que o pacto deve levar ao “desengajamento” de tropas na Linha de Controle Real, a longa fronteira do Himalaia compartilhada pelos dois gigantes asiáticos. Misri não especificou se isso significa a retirada das dezenas de milhares de tropas adicionais estacionadas pelos dois países ao longo da fronteira disputada na região norte de Ladakh, após os exércitos entrarem em confronto em 2020. Não houve comentários imediatos de Pequim.

Misri disse que o pacto foi resultado de várias rodadas de negociações nas últimas semanas entre negociadores diplomáticos e militares indianos e chineses, e que levará a “eventualmente uma resolução dos problemas que surgiram nessas áreas em 2020”.

O anúncio foi feito na véspera da visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi à Rússia para a cúpula do Brics, que também envolve a China. A mídia local relatou que Modi poderia manter conversas com o presidente chinês Xi Jinping à margem do evento. Fonte: Associated Press.