Índia anuncia megaeleição a partir de 19 de abril; partido de Modi lidera pesquisas

A Índia anunciou neste sábado, 16, que suas eleições gerais de seis semanas começarão em 19 de abril, com a maioria das pesquisas prevendo uma vitória do primeiro-ministro, Narendra Modi, e de seu partido nacionalista hindu Bharatiya Janata.

A eleição na maior democracia do mundo se estenderá por sete fases, com diferentes Estados votando em momentos diferentes, e os resultados serão anunciados em 4 de junho. Mais de 970 milhões de eleitores – mais de 10% da população mundial – elegerão 543 membros para a câmara baixa do Parlamento para um mandato de cinco anos.

Modi, que busca um terceiro mandato consecutivo, enfrenta poucos desafios, uma vez que a principal aliança de oposição dá sinais de ruir em meio a rivalidades, deserções e confrontos ideológicos. São mais de duas dezenas de partidos regionais, liderados pelo partido do Congresso Nacional Indiano.

Cada fase eleitoral durará um dia e vários distritos eleitorais – espalhados por Estados, cidades densamente povoadas e aldeias remotas – votarão nesse dia. A votação escalonada permite ao governo enviar dezenas de milhares de soldados para prevenir a violência e transportar agentes eleitorais e máquinas de votação.

As eleições ocorrem num momento em que a influência da Índia no cenário global aumentou sob Modi, graças à sua grande economia e em parte porque é vista como um contrapeso à China. Fonte: Associated Press.