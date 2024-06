Índia: 34 pessoas morrem e 80 são hospitalizadas por ingestão de bebida adulterada

O consumo de bebida alcoólica adulterada matou ao menos 34 pessoas e deixou mais de 80 hospitalizadas no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, na última terça-feira, 18. As autoridades afirmam que o número de mortes ainda pode aumentar. As informações são da BBC.

De acordo com o ministro-chefe de Tamil Nadu, M. K. Stalin, as vítimas ingeriram bebida alcoólica misturada com metanol, substância às vezes usada como anticongelante. Contrabandistas teriam vendido a mistura contendo metanol em pacotes por meio de um vendedor local, segundo o site The News Minute. A mistura teria o objetivo de aumentar a força da bebida – mesmo ingerido em pequenas quantidades, o metanol pode causar cegueira, danos ao fígado e morte, diz a emissora britânica.

O governante afirmou que quatros pessoas relacionadas com a venda da bebida foram presas. Ele também disse que policiais e agentes locais estão sendo punidos por negligência. “Em conexão com este incidente, foram tomadas medidas imediatas contra os agentes da polícia e o chefe do distrito foi transferido”, diz em nota.

M. K. Stalin também anunciou indenizações de 1 milhão de rúpias indianas (cerca de R$ 65 mil) para as famílias das vítimas fatais e de 50 mil rúpias indianas (R$ 3,2 mil) para aqueles que foram hospitalizados.

A Índia tem um histórico de mortes por intoxicação devido a adulteração de bebidas. Em dezembro de 2022, pelo menos 37 pessoas morreram após consumirem álcool falsificado. Em 2019, mais de 100 pessoas morreram por conta de bebida falsificada nos estados indianos de Uttarkhand e Uttar Pradesh.