Incêndios na Califórnia somam 56 mortos e centenas de desaparecidos

O clima frio desta quinta-feira, 15, ajudou as equipes de bombeiros a ganhar terreno no combate ao mais violento incêndio florestal dos Estados Unidos em um século. Pelo menos 56 pessoas morreram e cerca de 300 estão

desaparecidas.

O incêndio de 570 quilômetros quadrados no norte da Califórnia tinha 40% de contenção nesta quinta, segundo o Corpo de Bombeiros. As equipes conseguiram retardar o avanço das chamas em direção à áreas povoadas.

Mais de 450 pessoas foram designados para procurar corpos em Paradise, cidade californiana praticamente destruída em 8 de novembro, e em áreas remotas como Magalia, cidade florestal de cerca de 11.000 habitantes. Muitos dos desaparecidos eram idosos residentes de Paradise e moradores de Magalia.

O xerife do condado de Butte, Kory Honea, disse na noite de quarta-feira que cerca de 130 pessoas estavam desaparecidas. Posteriormente, seu escritório divulgou uma lista de 300 pessoas desaparecidas, embora a porta-voz Miranda Bowersox tenha dito que algumas delas podem simplesmente não ter se registrado para funcionários ou familiares.

O secretário do Interior, Ryan Zinke, se uniu ao governador da Califórnia, Jerry Brown, em visita a Paradise na quarta-feira, dizendo que foi a pior devastação ele já havia visto.

“Agora não é hora de apontar os dedos”, disse Zinke. “Há muitas razões para esses incêndios catastróficos acontecerem.” Ele citou temperaturas mais altas, árvores mortas e o manejo florestal deficiente.

O governador disse que as autoridades precisam aprender como evitar que os incêndios se tornem tão letais.

Sul da Califórnia

No sul da Califórnia, as equipes continuam no combate aos incêndios, incluindo um de mais de 396 quilômetros quadrados que destruiu mais de 500 edificações em Malibu e comunidades próximas. Pelo menos três mortes foram relatadas.