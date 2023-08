Incêndios florestais no Canadá têm mil focos ativos; fogo ameaça cidades

Mais de 35 mil pessoas receberam ordem para sair de suas casas no domingo, 20, na província da Colúmbia Britânica, no extremo oeste do Canadá, onde incêndios florestais colocaram a região em estado de emergência. Enquanto isso, na região de Lake Okanagan, no sul da Colúmbia Britânica, os bombeiros anunciaram que fizeram algum progresso na luta contra o fogo, e cidades do Norte do País seguem tentando combater um incêndio que ameaçava Yellowknife.

Há “finalmente um vislumbre de esperança”, disse o chefe dos bombeiros de West Kelowna, Jason Broland, em entrevista coletiva sobre o progresso que está sendo feito na região, que é uma área de cidades turísticas cercadas por montanhas. “O clima nos permitiu progredir”, disse ele, acrescentando que as equipes puderam realizar técnicas de combate a incêndios mais tradicionais, como apagar focos de incêndio.

Se “as condições continuarem como estão”, disse ele, as equipes de bombeiros começarão a ver “progressos reais sendo feitos de maneira mensurável. E isso finalmente é um vislumbre de esperança para nós.”

Apesar dos avanços feitos pelos bombeiros na região de Lake Okanagan, que inclui Kelowna, uma cidade de 150 mil habitantes cerca de 150 quilômetros ao norte da fronteira dos Estados Unidos, o chefe dos bombeiros Broland admitiu que “alguns podem estar voltando para nada” quando os evacuados estão autorizados a retornar. “Alguns de vocês perderam suas casas. Não há dúvida sobre isso”, disse ele. “Existem muitos quintais onde o fogo atingiu os móveis do pátio.”

Enquanto isso, Jerrad Schroeder, o chefe de Bombeiros de Colúmbia Britânica disse que o incêndio que atinge o interior central e as porções sudeste da província “ainda é muito dinâmico”. “Ainda há partes deste incêndio que simplesmente não priorizamos”, declarou. O governo provincial emitiu estado de emergência e pediu que as pessoas não viajem por motivos não essenciais para a região devido à atividade “significativa” de incêndios florestais.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou a aprovação do pedido de assistência federal da Colúmbia Britânica e disse que o governo estava mobilizando recursos das Forças Armadas canadenses para ajudar nas evacuações. “Continuaremos aqui com qualquer apoio necessário”, disse ele no X, anteriormente conhecido como Twitter.

O Canadá registrou um número recorde de incêndios florestais este ano, que também causaram fumaça sufocante em partes dos Estados Unidos. Ao todo, houve mais de 5,7 mil incêndios, que queimaram mais de 137 mil quilômetros quadrados de uma extremidade do Canadá para a outra, de acordo com o Canadian Interagency Forest Fire Centre. Ainda existem mais de mil incêndios ativos no País, segundo a agência.

No norte do País, os bombeiros continuaram combatendo um incêndio que ameaçava Yellowknife, capital dos Territórios do Noroeste. O oficial de informações de incêndio Mike Westwick disse que o incêndio permaneceu a cerca de 15 quilômetros da cidade, que ficou praticamente vazia depois que quase todos os seus 20 mil moradores fugiram para se proteger. Esse é um dos 237 incêndios florestais nos Territórios do Noroeste.

“Mesmo quando as coisas secaram e o comportamento do fogo aumentou, fomos capazes de fazer um bom trabalho de supressão do ar e limitar a progressão”, disse ele em uma coletiva de imprensa no domingo à noite.

Em um post no Facebook, funcionários de Yellowknife disseram que estavam trabalhando com 20 empreiteiros e 75 voluntários para estabelecer linhas de defesa contra incêndios florestais ao redor da cidade, como corta-fogo, aspersores de água e canhões, além de aeronaves lançando retardante de fogo. Uma linha de proteção de 25 quilômetros foi estabelecida.

“Ainda não estamos fora de perigo, pois muitos fatores podem mudar o status de um incêndio rapidamente”, disse o post.

Na cidade de Hay River, a cerca de 480 quilômetros de Yellowknife, os moradores obrigados a deixar seus lares podem esperar semanas antes de poderem voltar para casa, disse a prefeita Kandis Jameson em uma declaração na manhã de domingo aos 3,8 mil residentes da comunidade. Tempo quente e seco e ventos constantes estão previstos para a próxima semana, disse ela.

Em Fort Smith, a sudeste de Yellowknife e ao norte da fronteira com Alberta, a cidade de cerca de 2,6 mil habitantes permaneceu sob ordem de retirada de moradores no domingo. As autoridades pediram aos residentes que ficassem longe e instaram qualquer um que ficasse para trás a sair porque um incêndio a quatro quilômetros de distância poderia ser empurrado para a comunidade.

As autoridades disseram que não podiam prever quando os residentes teriam permissão para voltar para suas casas. “Não temos um cronograma neste momento”, disse Jennifer Young, oficial de informações da Organização de Gerenciamento de Emergências. “Quando for seguro fazê-lo, analisaremos nosso plano de reentrada em uma abordagem em fases.” Associated Press.