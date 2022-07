Incêndios florestais assolam Bordeaux; piloto de Bombeiros morre em Portugal

Ventos fortes e clima quente e seco frustraram os esforços dos bombeiros franceses neste sábado, 16, para conter um incêndio florestal que atinge as florestas de pinheiros na região de Bordeaux pelo quinto dia consecutivo, um dos vários incêndios florestais na Europa nesta semana.

Entre os piores incêndios está o que ocorre em Portugal, onde o piloto de um avião de combate a incêndios morreu na sexta-feira quando sua aeronave caiu durante uma operação no nordeste do país. Foi a primeira morte por incêndio em Portugal este ano, mas as chamas feriram mais de 160 pessoas nesta semana e forçaram centenas a serem evacuadas.

A temporada de incêndios atingiu partes da Europa mais cedo do que o normal este ano, após uma primavera do Hemisfério Norte excepcionalmente seca que deixou o solo ressecado e que as autoridades atribuem às mudanças climáticas.

À medida que os incêndios na França se aproximavam das cidades habitadas, algumas das 11 mil pessoas evacuadas da região descreveram medo e incerteza sobre o que encontrariam quando voltassem para casa. Imagens compartilhadas pelos bombeiros mostraram chamas em uma massa de pinheiros e fumaça preta se estendendo pelo horizonte.

Bombeiros concentraram esforços neste sábado no uso de caminhões para cercar vilarejos em risco e salvar o maior número possível de casas, disse Charles Lafourcade, que supervisiona a operação francesa de combate a incêndios, a repórteres.

Cerca de 3 mil bombeiros apoiados por aviões de despejo de água estão lutando contra as chamas no sul da França, e a Grécia enviou equipamentos de combate a incêndios para ajudar.

Bombeiros franceses conseguiram conter um incêndio durante a noite perto do balneário de Arcachon, na costa atlântica, popular entre os turistas, disse o serviço de emergência regional neste sábado. Eles disseram, contudo, que condições meteorológicas difíceis frustraram os esforços para conter o maior incêndio da região, que começou na cidade de Landiras, ao sul de um vale de vinhedos de Bordeaux. Os dois incêndios queimaram pelo menos 9.650 hectares nos últimos dias.

Em Portugal, mais de 1 mil bombeiros trabalharam neste sábado ao lado de cidadãos desesperados para salvar suas casas depois de uma longa semana lutando contra várias chamas pelo país.

A televisão estatal portuguesa RTP noticiou sexta-feira que a área queimada neste ano – mais de 30 mil hectares – já ultrapassou o total de 2021. A maior parte queimou na semana passada.