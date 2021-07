Incêndio na Califórnia provoca evacuação de cidade e cancelamento de passeio

Um incêndio florestal que crescia rapidamente ao sul do Lago Tahoe, na Califórnia, forçou a evacuação de uma cidade montanhosa e o cancelamento de um passeio de bicicleta pela Sierra Nevada, deixando milhares de ciclistas e espectadores presos neste sábado.

O chamado Incêndio Tamarack, que foi provocado por um raio em 4 de julho, começou durante a noite por cerca de 10 milhas quadradas (26 quilômetros quadrados) e se espalhou perto da pequena cidade de Markleeville, perto da divisa Califórnia-Nevada. Destruiu pelo menos três estruturas, disseram as autoridades, e várias comunidades na área foram evacuadas.

Enquanto isso, o maior incêndio florestal nos Estados Unidos – queimando no sul do Oregon – cresceu significativamente durante a noite, à medida que as condições de seca e vento se instalaram na área, mas os bombeiros conseguiram atuar para o controle do fogo, disseram as autoridades no sábado. O Incêndio Bootleg cresceu por 427 milhas quadradas (1.105 quilômetros quadrados).

Houve 70 grandes incêndios ativos e complexos de incêndios múltiplos que queimaram quase 1.659 milhas quadradas (4.297 quilômetros quadrados) nos EUA, segundo o Centro Nacional Interagências de Incêndios.