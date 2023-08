Incêndio florestal na Grécia é o maior já registrado na UE; ao menos 21 pessoas morreram

Bombeiros da Grécia lutam contra ventos fortes e condições quentes e secas para tentar controlar centenas de incêndios florestais que assolam o país, incluindo um na região nordeste, que as autoridades dizem ser o maior registrado na União Europeia. O número de mortos por conta do fogo chegou a 21 nesta sexta-feira, 25.

Dezoito corpos foram descobertos na terça-feira, 22, perto de um barraco em uma área próxima à cidade de Alexandroupolis, e o corpo de outra pessoa foi encontrado na segunda-feira, 21, em uma floresta. No centro da Grécia, um homem foi encontrado morto, também na segunda-feira, em um curral de ovelhas depois de supostamente tentar salvar o seu gado de um incêndio florestal que avançava.

Acredita-se que 18 deles, incluindo dois meninos com idades entre os 10 e os 15 anos, sejam migrantes que cruzaram a fronteira próxima com a Turquia. A Equipe de Identificação de Vítimas de Catástrofes da Grécia foi ativada para identificar os restos mortais, e foi criada uma linha telefônica direta em inglês, árabe, pashto, turco e urdu para os familiares de potenciais vítimas telefonarem.

Com a diminuição dos ventos, os bombeiros estavam avançando nesta sexta-feira no combate às chamas, que aparentavam menores, embora nenhum dos dois principais incêndios florestais tenha sido controlado, disse o Corpo de Bombeiros.

O incêndio na área de Alexandroupolis queimou pelo sétimo dia depois de se combinar com incêndios menores para criar um incêndio massivo que consumiu casas e vastas extensões de floresta. Quase 15 mil pessoas foram retiradas da região devido ao incêndio, disse o porta-voz do governo, Pavlos Marinakis, na sexta-feira.

As autoridades estavam concentradas em duas frentes ativas, disse o Corpo de Bombeiros, com 295 bombeiros apoiados por 85 veículos, quatro aviões e dois helicópteros. De acordo com o Serviço de Gestão de Emergências Copernicus da UE, o incêndio queimou mais de 772 quilômetros quadrados até quinta-feira, 24. O Comissário Europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, descreveu-o como o maior incêndio florestal já registrado na União Europeia.

Ao sul de Atenas, um grande incêndio que queimou casas nos arredores da capital grega atingiu o parque nacional no Monte Parnitha. O incêndio estava sendo combatido por 260 bombeiros apoiados por 77 veículos, 8 aviões e cinco helicópteros.

Com as forças de combate a incêndios no limite, a Grécia apelou à ajuda de outros Países europeus. Alemanha, Suécia, Croácia e Chipre enviaram aeronaves, enquanto dezenas de bombeiros romenos, franceses, checos, búlgaros, albaneses e eslovacos ajudaram no terreno.

Dezenas de novos incêndios surgem todos os dias. Na última semana, os bombeiros foram chamados para combater 516 novos surtos, disse Marinakis.

Autoridades disseram que incêndio criminoso causou alguns dos focos de chamas. A polícia prendeu um homem de 45 anos na quinta-feira sob suspeita de incêndio criminoso por supostamente provocar pelo menos três incêndios na área de Avlona, ao norte de Atenas. Uma busca em sua casa revelou gravetos, uma tocha e agulhas de pinheiro, disse a polícia.

Outro homem foi preso por incêndio criminoso negligente na quinta-feira, após supostamente jogar um cigarro aceso em um campo de grama seca e oliveiras, provocando um incêndio. O Corpo de Bombeiros da Grécia disse na sexta-feira que um homem também foi preso na ilha de Evia por incêndio criminoso deliberado.

Desde o início da temporada de incêndios deste ano, os bombeiros prenderam 163 pessoas sob acusações relacionadas com incêndios, disse Marinakis. – alguns por negligência e outros por incêndio criminoso. Associated Press.