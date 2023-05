Incêndio em mina de ouro no Peru deixa pelo menos 27 mortos

Um incêndio registrado no túnel de uma mina de ouro no sul do Peru deixou pelo menos 27 trabalhadores mortos, segundo autoridades locais. As causas do incidente ocorrido na madrugada do sábado, 6, em Yanaquihua, no Departamento de Arequipa, estão sendo investigadas. Investigações preliminares indicam que um curto-circuito provocou uma explosão a cerca de 100 metros de profundidade.

A mineradora Yanaquihua informou em comunicado que 175 trabalhadores foram evacuados durante a emergência e que as 27 pessoas que morreram prestavam serviços a uma empreiteira contratada.

O Ministério Público do Distrito de Arequipa afirmou estar realizando investigações na mina para esclarecer os fatos. Pelo Twitter, a Presidência do Peru expressou solidariedade aos familiares dos mortos. Fonte: Associated Press.