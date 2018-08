Incêndio em hotel na China mata 19 pessoas

Um incêndio em um hotel na cidade de Harbin, no nordeste da China, matou pelo menos 19 pessoas na manhã deste sábado, disseram autoridades locais. O fogo começou no prédio de quatro andares do Beilong Hot Spring Hotel, no resort de Sun Island, às 4h36 no horário local, e foi apagado às 7h50, segundo a TV estatal chinesa. A causa do incêndio está sendo investigada.

Os bombeiros encontraram 16 pessoas mortas e outras três morreram no hospital. Dezoito pessoas ficaram feridas e 70 foram retiradas do local.

O Partido Comunista vem tentando melhorar a segurança contra incêndios no país após incidentes fatais em hotéis, shopping centers e prédios de apartamentos. Mas grandes incêndios continuam acontecendo. Em novembro do ano passado, um incêndio causado por problemas na fiação elétrica de um prédio residencial em Pequim matou 19 pessoas. Em 2010, um fogo supostamente iniciado por faíscas de um equipamento de solda deixou 58 mortos em uma torre de apartamentos de Xangai. Fonte: Associated Press.