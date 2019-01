Impasse em torno de muro continua e Trump se desentende com democratas

O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou nesta quarta-feira que a reunião com o presidente americano, Donald Trump, foi de curtíssima duração após a negativa dos líderes da oposição em financiar um muro na fronteira americana com o México. De acordo com Schumer, Trump perguntou à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, se ela concordaria em dar verba para a barreira. Quando ela disse “não”, Trump se levantou e disse: “Então não temos nada para discutir”, relatou Schumer.

O líder democrata disse que as ações de Trump em relação à paralisação parcial do governo federal são “muito, muito infelizes”. O mesmo foi dito pelo presidente, que classificou a breve reunião com os oposicionistas como “uma perda total de tempo”. A avaliação de Trump foi feita via Twitter.

De acordo com o líder americano, os republicanos estão “totalmente unidos” a favor da paralisação para que haja verba para a construção de um muro. Trump foi ao Capitólio nesta quarta-feira, onde se reuniu com senadores republicanos para discutir o “shutdown”, que já dura 19 dias.

Após os comentários de Schumer e de Pelosi em frente à Casa Branca, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, também se manifestou e disse que os democratas “não estão dispostos a negociar” o fim da paralisação. “Acho que o presidente deixou bem claro sua posição hoje de que não haverá acordo sem muro”, disse Pence. Fonte: Associated Press.