Imigrantes haitianos pedem prisão Trump e J.D. Vance por mentiras sobre ‘pets comidos’ em Ohio

Uma organização que representa a comunidade haitiana nos Estados Unidos apresentou uma denúncia contra o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump e o companheiro de chapa, J.D. Vance, por causa de mentiras espalhadas pelos dois sobre imigrantes haitianos que estariam roubando e comendo os animais domésticos em Springfield, no Estado de Ohio.

A denúncia alega que o boato aumentou o racismo e as ameaças contra a comunidade e pede prisão dos dois.

A repercussão da mentira em Springfield inclui ameaças de bomba, retirada forçada de crianças de uma escola e de prédios governamentais e violência contra haitianos. Cerca de 15 a 20 mil migrantes haitianos chegaram a cidade nos últimos anos, em muitos casos após serem recrutados para empregos locais, e tem o status de proteção temporária para permanecer legalmente nos EUA.

A denúncia foi apresentada pela Haitian Bridge Alliance com base no direito do cidadão privado, que permite que cidadãos apresentem acusações criminais da mesma forma que um promotor local pode apresentar. Esse tipo de denúncia é rara em Ohio, mas não inédita. Segundo a advogada da organização, Subodh Chandra, a iniciativa foi tomada por causa da omissão do promotor local em tratar o caso.

Trump e J.D. Vance são denunciados de colaborar para interromper os serviços públicos, instigar ameaças e aumentar o assédio virtual. A denúncia pede que os dois sejam presos. “Trump e Vance espalharam de forma consciente uma narrativa falsa e perigosa ao alegar que a comunidade haitiana de Springfield, Ohio, mata e come criminosamente os cães e gatos dos vizinhos”, diz a denúncia. “Eles acusaram os haitianos da cidade de portarem uma doença mortal. Essas mentiras foram repetidas durante o debate presidencial, em comícios de campanha, durante entrevistas na televisão e nas mídias sociais.”

Subodh Chandra afirmou à agência de notícias Associated Press que tanto Trump quanto o vice em sua chapa mantiveram as acusações falsas mesmo após o governador e o prefeito desmentirem o boato. “A persistência e a implacabilidade deles, mesmo diante do governador e do prefeito dizendo que isso é falso, demonstram a intenção (do crime)”, disse. “É um desrespeito consciente e deliberado à lei criminal.”

Em resposta, o diretor de comunicação da campanha republicana, Steve Cheung, disse que as alegações dos republicanos têm a intenção de destacar falhas do sistema imigração da gestão democrata. “O presidente Trump está destacando de forma correta o sistema de imigração fracassado que (a vice-presidente) Kamala Harris supervisionou, trazendo milhares de imigrantes ilegais para comunidades como Springfield e muitas outras em todo o país”, afirmou à AP.

As alegações falsas foram propagadas pelo republicano no debate presidencial da CNN contra a democrata Kamala Harris, no dia 10. “Eles estão comendo os cães. Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá”, disse Trump na ocasião. Minutos depois, o moderador David Muir afirmou que autoridades em Springfield afirmaram que não havia evidências disso.

Nos dias seguintes, mais de 30 ameaças de bomba foram direcionadas a prédios e escolas do governo estadual e local. Serviços locais fecharam, houve policiamento adicional da polícia e moradores haitianos disseram temer pela segurança. O prefeito de Springfield, Rob Rue, recebeu ameaças de morte.

Apesar das consequências, a promotoria local não se pronunciou sobre o caso. Mas com a denúncia, a promotoria precisa analisar e se pronunciar sobre o caso em uma audiência, segundo a lei de Ohio.

A advogada da organização ainda defendeu que a denúncia contra os republicanos não contraria a decisão da Suprema Corte dos EUA de julho, que concedeu imunidade contra processos criminais a ex-presidentes. Ela afirmou que Donald Trump atualmente é um “cidadão comum” e J.D. Vance, atual senador, espalhou a mentira como cidadão, não político. (COM AP)