Mundo IIF vê indícios de que Rússia contorna controles de exportações com rotas por países vizinhos

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF) afirma ver indícios de que a Rússia pode estar usando países vizinhos para contornar as sanções ocidentais, impostas desde o ano passado na esteira da invasão da Ucrânia. Segundo a instituição, os dados não permitem uma conclusão definitiva, mas mostram as dificuldades de adotar controles de exportações.

O IIF destaca que houve aumento nas exportações de China, Alemanha, Japão e Estados Unidos para Casaquistão, Geórgia, Belarus e Turquia. “Há aumentos substanciais nas exportações em alguns casos – as exportações da China para a Belarus são um

exemplo – levantando a questão sobre se a Rússia pode ser o destino final”, reforça.

O instituto acrescenta que, enquanto continuar recebendo recursos oriundos do encarecimento da energia, Moscou seguirá importando produtos ocidentais. Para a entidade, a única maneira efetiva de impedir o movimento seria conter os ganhos russos, que é a ideia do teto de preço de petróleo imposto pelo G7.”No entanto, mesmo aqui há dúvidas, uma vez que o teto de US$ 60 não se aplica à maior parte das exportações russas de petróleo desde seu início”, pontua.