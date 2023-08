IIF/Brooks: Rússia é vulnerável a ataques a portos de exportação de petróleo

O diretor-gerente e economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), Robin Brooks, afirmou em sua conta do Twitter que a Rússia é “vulnerável” a ataques aos portos de exportação de petróleo do país, visto que a venda commodity ao exterior é o que alimenta a economia de guerra russa.

“O maior ponto de saída do Mar Negro é o terminal CPC, de onde sai muito petróleo do Cazaquistão. O próximo mais importante é Novorossiysk, que foi alvo de ataques de drones ucranianos”.

Ontem, a Rússia foi atacada duas vezes pela Ucrânia. O primeiro ataque foi realizado a um porto russo e afetou a capacidade de exportação de energia e grãos do país. O segundo teve como alvo um petroleiro russo no Mar negro, perto da Crimeia.