‘Idiotas comandam os EUA’, diz líder iraniano

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou na quarta-feira, 9, que “algumas pessoas que ocupam altos cargos nos EUA são idiotas”.

“Alguns funcionários americanos fingem ser loucos. Claro que não são, mas são idiotas de primeira classe”, afirmou Khamenei.

O guia supremo acrescentou que as sanções americanas estão exercendo uma pressão sem precedentes contra os iranianos e criticou as autoridades americanas que previram uma mudança de regime no Irã antes do final de 2018.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.