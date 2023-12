Houthis garantem segurança de navegação, exceto de navios com destino a Israel, diz porta-voz

O grupo armado Houthi do Iêmen afirmou nesta segunda, 18, que suas forças garantem que todos os navios que se dirigem a portos da região e do mundo, exceto os israelenses, estarão seguros e que devem manter os dispositivos de identificação abertos. Em sua conta na rede social “X”, o porta-voz da ala militar da milícia, Yahya Sare’e, fez as afirmações após ataques do grupo no Mar Vermelho, o que levou temores sobre o trânsito de navios na região, incluindo a alteração de rotas.

“As Forças Armadas do Iêmen prometem continuar impedindo a navegação de navios com destino a Israel até que alimentos e medicamentos suficientes sejam autorizados a entrar em Gaza, onde os nossos fiéis irmãos necessitam urgentemente”, afirmou. Segundo o porta-voz, as forças navais Houthis realizaram uma operação militar específica contra dois navios ligados à “entidade sionista”. O primeiro foi o petroleiro “Swan Atlantic”, e o outro foi o navio “MSC Clara”, que estavam transportando contêiners.

“Eles foram alvo de dois drones. A operação foi lançada devido à recusa da tripulação do navio em responder aos apelos dirigidos pelas forças navais do Iêmen”, afirmou.