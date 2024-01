Houthis disparam míssil contra navio militar dos Estados Unidos no Mar Vermelho

Os rebeldes houthis dispararam um míssil contra um navio militar americano no Mar Vermelho neste domingo, 14. O projétil, que partiu da cidade de Hodeida, no Iêmen, foi interceptado por um caça e não atingiu a embarcação, segundo o Comando Central do Exército dos Estados Unidos.

O ataque foi a primeira retaliação do grupo rebelde xiita aliado do Irã desde que os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam instalações do grupo no Iêmen, na sexta-feira, 12. A ação teve como objetivo impedir novas ofensivas dos houthis a navios comerciais no Mar Vermelho.

No primeiro dia de ataques ao Iêmen liderados pelos EUA, foram atingidos mais de 60 alvos com mísseis de cruzeiro e bombas lançadas por caças, navios de guerra e um submarino. Fonte: Associated Press.