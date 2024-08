Houthis bloqueiam esforços para salvar navio grego em chamas no Mar Vermelho - O Liberal

Os esforços para alcançar e ajudar o petroleiro de bandeira grega que continua em chamas no Mar Vermelho foram bloqueados pelos rebeldes Houthis do Iêmen, denunciou o Pentágono na terça-feira, 27. O Major-General da Força Aérea Pat Ryder disse aos repórteres que os EUA estão “cientes de uma parte terceira algum agente independente que tentou enviar dois rebocadores para o navio para ajudar no salvamento, mas eles foram avisados pelos Houthis e ameaçados de serem atacados”.

Ele não identificou a “parte terceira”, mas disse que as ações dos Houthis demonstram “seu flagrante desrespeito não apenas pela vida humana, mas também pela potencial catástrofe ambiental que isso representa”.

Um navio francês destruído resgatou anteriormente a tripulação e o pessoal de segurança do petroleiro.

Ele disse que o Comando Central dos EUA tem monitorado a situação para determinar a melhor forma de ajudar o Sounion, que está carregado com 150.000 toneladas (136.000 toneladas métricas) de petróleo bruto iraquiano, e mitigar qualquer impacto ambiental.

No momento, porém, não há navios da Marinha dos EUA no Mar Vermelho ou nas proximidades do Golfo de Áden. Fonte: Associated Press.