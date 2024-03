Brasil e Mundo Houthis atacam navio com bandeira de Cingapura no Golfo de Áden; EUA derrubam drones

Um ataque dos rebeldes Houthi, do Iêmen, desencadeou explosões à frente de um navio com bandeira de Cingapura no Golfo de Áden, disseram as autoridades, o mais recente numa campanha de ataques do grupo apoiado pelo Irã em retaliação pela guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

O ataque de sexta-feira teve como alvo o graneleiro Propel Fortune, que continuou seu caminho, segundo o Comando Central militar dos Estados Unidos. “Os mísseis não atingiram a embarcação”, disseram os militares dos EUA. “Não houve feridos ou danos relatados.”

Os Houthis confirmaram, neste sábado,9, que estavam por trás do ataque. O porta-voz militar Houthi, o general brigadeiro Yahya Saree afirmou que, além de atacar o Propel Fortune Attack, as forças Houthi também lançaram 37 drones contra navios de guerra americanos.

Autoridades americanas informaram, na manhã de sábado, que a Marinha dos EUA, navios de guerra e aeronaves aliadas abateram 15 drones Houthi que transportavam bombas no Golfo de Aden e no Mar Vermelho.

O ataque de sexta-feira ao Propel Fortune ocorreu depois que um míssil Houthi atingiu um navio comercial no Golfo de Aden na quarta-feira, matando três tripulantes e forçando os sobreviventes a abandonar o navio. Foi o primeiro ataque fatal na campanha dos Houthi desde o começo da guerra em Gaza. Os Houthis descrevem os ataques como uma tentativa de pressionar Israel a parar a guerra, mas os seus alvos têm, cada vez mais, pouca ou nenhuma relação com o conflito.

Os EUA também realizaram ataques aéreos na sexta-feira que, segundo Washington, destruíram dois mísseis anti-navio Houthi montados em caminhões no Iêmen. Os rebeldes não reconheceram diretamente qualquer destruição causada por esses ataques.