Mundo Hospital do Alabama envia equipe de vacinação Covid-19 para Peru

Um hospital do sul do Alabama (EUA), que vacinou milhares de pessoas contra covid-19, planeja enviar uma equipe para fazer imunização no Peru, país que tem sido duramente atingido pela pandemia.

A USA Health disse que mais de 20 voluntários devem viajar para a região de Cusco. A CerviCusco, agência não-governamental do Peru, buscou a assistência, informou o sistema de saúde em nota.

“Nosso plano é viajar para o Peru em meados de agosto, estabelecer processos e protocolos para distribuição segura e eficiente de vacinas na região com a meta de fornecer cinco mil doses ao povo do Peru”, disse Natalie Fox, administradora assistente e diretora de enfermagem para o Grupo de Médicos de Saúde dos EUA.