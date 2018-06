Horas antes de início de cúpula com Kim, Trump critica ‘inimigos’ e ‘perdedores’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rebateu via Twitter os críticos do encontro dele com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chamando-os de “inimigos e perdedores”.

“O fato de eu estar tendo a reunião com Kim é uma grande perda para os EUA, dizem estes inimigos e perdedores. Mas nossos reféns estão de volta para casa e os testes nucleares foram interrompidos”, escreveu o presidente americano, horas antes do início da cúpula com Kim.

Trump disse ainda que os críticos não têm mais “nada o que dizer”.

Após a cúpula com Kim, Trump deve gravar entrevista com o jornalista Sean Hannity, da Fox News. A entrevista deve ir ao ar às 22h de terça-feira. Segundo a emissora, o presidente vai falar sobre o encontro com o ditador e as futuras relações entre os dois países. (Com Associated Press)