Hong Kong: pato de borracha gigante reaparece, e em dupla, 10 anos depois

Dez anos depois da gigantesca escultura Rubber Duck (pato de borracha) aparecer em Victoria Habour, porto de Hong Kong, ela ressurgiu no mesmo local – e desta vez em dupla. Em escala monumental a obra do artista holandês Florentijn Hofman, e celebra a primeira década do episódio de 2013.

O estúdio criativo AllRightsReried, que coordena a instalação em Hong Kong, anunciou que os dois patos infláveis de Hofman, ambos com 18 metros de altura, flutuarão nas águas de Hong Kong por duas semanas, a partir do dia 10 de junho. Nos últimos dias, antes de a exposição ser oficialmente lançada, a dupla navegou até o porto para passar por testes de mar, já chamando a atenção da população que passava pelo local e nas redes sociais.

A nova instalação é chamada de Double Ducks (patos duplos, em tradução livre). “No ditado chinês, as coisas boas vêm em pares. Este grande retorno como Double Ducks é inspirado pelos personagens simétricos ?” (felicidade) e “?” (amigos), simbolizando uma prosperidade simbiótica em parceria, amizade e dobrando a felicidade de se unirem como um”, escreveu o AllRightsReried em comunicado.

Os patos de borracha são uma obra de Hofman criada em 2007. Desde então, estiveram em mais de 20 países em quatro continentes. A obra chegou a Hong Kong em 2013, tornando-se a exposição mais importante do artista até hoje. Embora as aves de borracha pareçam muito semelhantes, Hofman cria um pato para cada país. Os protagonistas da Double Duck, inclusive, são cerca de 2 metros mais altos comparados ao pato de 2013.