Homens mascarados invadem comitê da líder da oposição da Venezuela

O comitê da líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, foi saqueado na madrugada desta quinta-feira, 2, na mais recente escalada de violência contra os opositores do ditador Nicolás Maduro, após as contestadas eleições presidenciais do país.

A invasão ocorreu por volta das 3h no horário local (4h no horário de Brasília), segundo um comunicado da Plataforma Unitária, coalizão de Machado, acrescentando que os agressores arrombaram portas e levaram documentos e equipamentos valiosos. Imagens publicadas pelo partido de Machado nas redes sociais mostram diversas paredes cobertas com tinta spray preta.

O ataque acontece no momento em que o próprio Maduro, ameaça prender a líder da oposição, que já declarou que está escondida e tem medo do que o regime chavista pode fazer com ela.

EUA reconhecem vitória de González

Na quarta-feira, 1, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu firmemente o seu apoio à oposição, reconhecendo a vitória de Edmundo González.

O anúncio dos EUA na quinta-feira seguiu-se a apelos de vários governos, incluindo aliados próximos de Maduro, para que as autoridades eleitorais da Venezuela divulgassem a contagem dos votos a nível distrital, como fizeram durante as eleições anteriores.

O órgão eleitoral declarou Maduro o vencedor do pleito venezuelano na segunda-feira, mas a principal coligação da oposição revelou horas depois que tinha recolhido cópias de 80% das 30.000 atas de votos do país e que mostram que González prevaleceu por uma margem de mais de 2 para 1.

“Dadas as provas contundentes, é claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano que Edmundo González Urrutia obteve o maior número de votos nas eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela”, afirmou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em um comunicado.

Maduro respondeu com uma rápida advertência: “Os Estados Unidos precisam manter o nariz fora da Venezuela!”

O anúncio do governo dos EUA ocorreu no meio de uma série de esforços diplomáticos por parte do Brasil, da Colômbia e do México para convencer o regime chavista a permitir uma auditoria imparcial da votação. Na quinta-feira, os governos dos três países emitiram uma declaração conjunta apelando às autoridades eleitorais da Venezuela “para avançarem rapidamente e divulgarem publicamente” dados eleitorais detalhados.