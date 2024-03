Homens invadem casa de shows em Moscou e atiram contra multidão; mais de 40 pessoas morreram

Cerca de cinco homens armados e com roupas camufladas invadiram uma casa de show próxima a Moscou e atiraram contra a multidão na noite desta sexta-feira, 22 (horário local), informaram as agências de notícias Tass e RIA Novosti.

Os relatos indicam que os homens também utilizaram explosivos que causaram um incêndio no local, no extremo oeste da capital russa. “Os atiradores abriram fogo na entrada do prédio de forma planejada durante um show com armas automáticas, e então um incêndio começou no prédio”, disseram os serviços de emergência.

Nas redes sociais, vídeos não verificados de forma independente mostram enormes nuvens de fumaça preta subindo sobre o prédio. Outras imagens, também não verificadas, exibem várias pessoas deitadas imóveis em poças de sangue do lado de fora do salão.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, afirmou que o ataque é uma “grande tragédia” e ordenou assistência total às vítimas. Pelo menos 50 ambulâncias foram enviadas para o local do ataque, informaram as agências. A polícia russa foi enviada ao local para esvaziar a área.

Segundo os serviços de emergência, cerca de 100 pessoas foram retiradas da casa de show pelas equipes de resgate através do teto.

Horas antes do ataque, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) informou que havia impedido um ataque a uma sinagoga em Moscou por uma célula do Estado Islâmico.