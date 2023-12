Mundo Hoje voltamos a abraçar as ideias da liberdade, na definição do liberalismo, diz Milei

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que o país está com problemas em diferentes frentes, como educação (só 16% das crianças se formam na escola no tempo certo), saúde (argentinos não tem acesso à saúde básica) e militar (forças de segurança foram abandonadas durante décadas). Contudo, neste domingo, 10, o chefe do Executivo diz que a Argentina volta a abraçar as ideias de liberdade, na definição do liberalismo, em direção à prosperidade.

“Desafio que temos são enormes, mas também temos capacidade para superá-los. Não será fácil, 100 anos de fracasso não são solucionados em um único dia. Mas começa em um dia, e esse é o dia”, afirmou Milei, durante seu discurso de posse.

Ele destaca que seu governo será baseado na definição do liberalismo, que é “respeito ao próximo, baseado no princípio de não agressão, em defesa a vida, liberdade da propriedade privada, livre concorrência, divisão do trabalho e social”.

Para o presidente argentino, o governo marca um novo contrato social que propõe “um país diferente, um país em que o Estado não dirige nossas vidas, mas que cuide de nossos direitos”. Segundo ele, “um país em que, quem faz, paga”.

Milei encerrou seu discurso com o seguinte trecho: “Que Deus abençoe a Argentina, e que a força dos céus os acompanhe nesse desafio. Muito obrigado. Será difícil, mas vamos conseguir. Viva à liberdade, caramba! Viva à liberdade, caramba! Viva à liberdade, caramba!”

A última frase, repetida três vezes, foi lema da campanha da corrida presidencial de Milei.