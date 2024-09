Brasil e Mundo Hezbollah lança míssil contra a sede do Mossad em Tel-Aviv

O Hezbollah lançou dezenas de foguetes contra o território de Israel nesta quarta-feira, 25. incluindo um projétil de longa distância que disparou alarmes antiaéreos em Tel-Aviv e em outras partes da região central de Israel. O míssil tinha como alvo a sede do centro de inteligência israelense, o Mossad, em Tel-Aviv, mas acabou interceptado, segundo o governo de Israel. Os israelenses afirmaram também que bombardearam o local de onde partiu o projétil. Em quase um ano desde o início dos ataques mútuos entre Israel e o grupo xiita libanês, este foi o ataque mais distante da fronteira com o Líbano até aqui. Fonte: Associated Press.