Hezbollah dispara mais de 200 foguetes contra Israel após morte de comandante sênior

O grupo libanês Hezbollah afirma ter lançado mais de 200 foguetes contra várias bases militares em Israel, em retaliação a um ataque que matou um de seus comandantes seniores. O ataque do grupo militante apoiado pelo Irã nesta quinta-feira (4) foi um dos maiores no conflito que já dura meses ao longo da fronteira entre Líbano e Israel, com as tensões aumentando nas últimas semanas.

Os militares israelenses disseram que “inúmeros projéteis e alvos aéreos suspeitos” entraram em seu território vindos do Líbano, muitos dos quais, segundo eles, foram interceptados. Não houve relatos imediatos de vítimas.

Israel reconheceu na quarta-feira que havia matado Mohammad Naameh Nasser, que chefiava uma das três divisões regionais do Hezbollah no sul do Líbano, um dia antes.

Os EUA e a França continuam a se esforçar para evitar que as tensões se transformem em uma guerra total, que eles temem que possa se espalhar por toda a região. As autoridades israelenses, por sua vez, dizem que podem decidir entrar em guerra no Líbano se os esforços para uma solução diplomática fracassarem. Fonte: Associated Press.