Hamas mata 16 soldados israelenses no enclave palestino

O Hamas matou 16 soldados israelenses em diferentes partes de Gaza, em uma série de choques que mostram os desafios crescentes que o Exército de Israel enfrenta na sua tentativa de avançar em áreas urbanas do enclave palestino.

A maior perda de vidas ocorreu na terça-feira, 31, quando um veículo blindado de transporte foi atingido por um míssil teleguiado antitanque, matando 11 soldados e ferindo vários outros. Em uma investida diferente, vários soldados israelenses foram mortos quando seu tanque atingiu uma mina.

Em outro caso relatado, dois soldados morreram quando uma granada lançada por um foguete atingiu o edifício onde eles estavam. Nesta quarta, 1º, um recruta foi morto por um morteiro disparado na fronteira.

Incluindo os ataques terroristas do dia 7 de outubro, mais de 300 militares israelenses foram mortos em três semanas de conflito contra o Hamas na Faixa de Gaza. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.