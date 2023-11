Hamas liberta 1ª leva de reféns como parte de acordo de cessar-fogo com Israel

O Hamas libertou 24 reféns tomados de Israel nesta sexta-feira, 24, segundo autoridades israelenses e do Catar, na fase inicial de um acordo que interrompeu temporariamente os combates na guerra de Gaza.

Autoridades egípcias e tailandesas haviam falado anteriormente em 25 reféns soltos, incluindo 12 cidadãos tailandeses.

A libertação dos reféns, que mantém um frágil cessar-fogo em curso, foi o resultado de semanas de negociações para um acordo entre Israel e o Hamas, mediado pelo Catar e pelo Egito, com a ajuda dos Estados Unidos.

Como parte do acordo, as autoridades israelenses concordaram em libertar um grupo de prisioneiros palestinos, composto por mulheres e adolescentes.

A troca de reféns e prisioneiros é a primeira etapa de um acordo mais amplo que incluiu o fim dos combates a partir das 7h, horário local, de sexta-feira.

Juntamente com 13 israelenses, o Hamas também libertou 10 tailandeses e um cidadão filipino, que foram adições surpresa de última hora e cuja saída não fazia parte do acordo.

O Hamas entregou os reféns ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Gaza, que os entregou na passagem fronteiriça de Rafah com o Egipto, onde os militares israelenses os identificaram e realizaram um exame médico inicial.

No início da noite, eles viajaram para Israel para se encontrarem com familiares. Os primeiros 39 palestinos, entre mulheres e adolescentes, também estão sendo libertados das prisões israelenses e em breve serão reunidas com as suas famílias, disse um porta-voz do Catar.

A maioria dos israelenses libertados na sexta-feira era do Kibutz Nir Oz, uma comunidade na fronteira com Gaza, que tinha uma população de 400 pessoas antes do ataque do Hamas em 7 de outubro. A comunidade disse que um quarto da população do Kibutz foi morto ou sequestrado.

Um membro da comunidade que foi libertado hoje havia sido declarado morto há poucos dias pela Jihad Islâmica Palestina, uma facção aliada ao Hamas. Os libertos tinham idades entre dois anos e 85 anos.

Israel, que invadiu Gaza depois da ofensiva do Hamas em outubro, posicionou as suas tropas ao longo das linhas de cessar-fogo. Os militares israelenses disseram que a pausa nos combates é apenas temporária e alertaram os habitantes de Gaza contra a deslocação para o norte, onde as suas forças ainda mantêm o controle das estradas e do movimento dentro e fora da área.

Soldados israelenses abriram fogo hoje contra civis que tentavam voltar para o norte, de acordo com palestinos feridos falando em um vídeo gravado no Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, no centro de Gaza. Um médico do hospital disse mais tarde no X, antigo Twitter, que duas pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas por tiros.

Os militares israelenses não responderam à alegação de que dispararam contra os palestinos, mas disseram que estão estacionados ao longo das linhas operacionais designadas para a pausa, de acordo com o quadro acordado no âmbito da trégua.