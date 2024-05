Hamas diz que aceitou proposta de cessar-fogo de Egito e Catar para encerrar guerra com Israel

O Hamas afirmou ter aceitado uma proposta de cessar-fogo para interromper a guerra com Israel. O grupo emitiu uma declaração nesta segunda-feira, 6, dizendo que seu líder supremo, Ismail Haniyeh, deu a notícia em uma ligação telefônica com o primeiro-ministro do Catar e o ministro da inteligência do Egito.

As duas nações do Oriente Médio estão mediando meses de negociações entre Israel e o Hamas.

Não houve nenhum comentário imediato de Israel.

O anúncio foi feito horas depois que Israel ordenou que os palestinos começassem a evacuar a cidade de Rafah, no sul de Gaza, antes de uma operação militar israelense.

Israel diz que Rafah é o último reduto do Hamas.

A notícia do anúncio do Hamas fez com que as pessoas em Rafah se animassem nas ruas.

Os detalhes da proposta não foram divulgados imediatamente. Mas, nos últimos dias, as autoridades egípcias e do Hamas disseram que o cessar-fogo ocorreria em uma série de etapas, nas quais o Hamas libertaria os reféns que mantém em troca da retirada das tropas israelenses de Gaza.

Não está claro se o acordo atenderá à principal exigência do Hamas, que é o fim da guerra e a retirada completa de Israel do território ocupado. Fonte: Associated Press