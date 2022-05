Mundo Há risco de provocação pela Coreia do Norte durante visita de Biden, diz Sullivan

Existe “real possibilidade” de que a Coreia do Norte faça alguma “provocação” durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Ásia, disse o assessor de Segurança Nacional americana, Jake Sullivan.

Em coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, Sullivan pontuou que, com base em dados da inteligência dos EUA, é possível que a provocação por Pyongyang se dê através de um teste de míssil, por exemplo. “Estamos preparados para tais eventualidades”, disse ele, destacando a coordernação com a Coreia do Sul e o Japão.

Sullivan destacou que qualquer agressão por parte da Coreia do Norte reforçaria a mensagem dos EUA de que estão no local para prevenir e responder quaisquer ameaças a seus aliados e parceiros na região.