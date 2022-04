Há consenso na UE para ampliar sanções contra a Rússia, diz ministro francês

Os ministros das finanças da União Europeia (UE) reunidos em cúpula do Conselho para as Questões Econômicas e Financeiras (Ecofin), nesta terça-feira, 5, concordaram com a necessidade de intensificar as sanções contra a Rússia pela guerra empreendida na Ucrânia, afirmou o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire.

Em coletiva de imprensa após o encontro, Le Maire informou que o governo francês – atualmente na presidência rotativa do Conselho Europeu – está disposto a considerar sanções contra petróleo e carvão russos. Segundo ele, há “total determinação” no bloco para aumentar a pressão contra Moscou.

Vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis disse que, se a UE quiser realmente afetar a economia russa, precisará mirar no setor de energia. O político ressaltou que os países têm instrumentos para mitigar os efeitos escalada dos preços de energia, entre eles possíveis subsídios. Ele também disse que sanções continuarão a ser aplicadas e que ao bloco poderá enviar grupos de investigações para apurar os supostos crimes de guerra do Kremlin em Bucha, nos arredores de Kiev.