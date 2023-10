Brasil e Mundo Guterres, da ONU, pede que ajudem Gaza; Sunak, do Reino Unido, busca evitar escalada

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, visitou a passagem de Rafah e disse que é “impossível” não estar “de coração partido” na região. “Por trás desses muros há 2 milhões de pessoas em Gaza sem água, alimentos, medicamentos, combustível”, recordou ele nesta sexta-feira, 20, em mensagem no X (ex-Twitter).

Guterres pediu que ocorra avanço na questão assim que possível, para caminhões com itens humanitários possam ser logo entregues aos palestinos.

O premiê britânico, Rishi Sunak, está no Egito. Em mensagem também no X, ele comenta que a visita faz parte dos esforços para impedir a disseminação da violência, “após os ataques terroristas do Hamas em Israel”. Sunak pede união dos líderes para evitar qualquer escalada regional e garantir que a ajuda humanitária chegue a Gaza.